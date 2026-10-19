Für Zurückhaltung sorgte der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq-100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. In Asien fiel die Reaktion auf die US-Schwäche in den technologielastigen Indizes in Japan und Südkorea am Montag uneinheitlich aus. Aktuell zeichnet sich in der US-Technologiebranche laut Marktbeobachtern eine Erholung ab.

Die Schwäche am US-Aktienmarkt war geprägt von Sorgen über die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Er bleibe dabei, dass der Anstieg übertrieben gewesen sei, so der Experte. Sollten sich die Renditen an den Anleihemärkten stabilisieren, würde das den Aktienmärkten helfen.

Aktien aus dem Öl-Sektor zeigten sich im frühen Handel mit Zugewinnen. So notierten im Euro-Stoxx-50 um 0,9 Prozent fester und TotalEnergies verbesserten sich um 0,6 Prozent.

Im Tech-Sektor zeigten sich SAP um 0,5 Prozent befestigt. ASML Holding zogen um 1,5 Prozent an und zählten damit zu den größeren Gewinnern im Euro-Stoxx-50.

Bankaktien fanden sich hingegen eher auf den Verkaufslisten der Investoren. So notierten UniCredit um 2,4 Prozent tiefer und BMP Paribas schwächten sich um 2,2 Prozent ab. BBVA und Intesa SanPaolo büßten jeweils rund zwei Prozent an Wert ein.

In Frankfurt richten sich die Blicke der Anleger zum Wochenstart auf die DHL Group. Der Logistikkonzern hob nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal zwar seine Prognose für den operativen Gewinn des laufenden Jahres an, der Aktienkurs sank dennoch um gut ein Prozent. Ein Händler wertete den neuen Ausblick positiv, eine komplette Überraschung sei er aber nicht. Zudem waren die Papiere zuletzt schon gut gelaufen.