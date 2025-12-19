Europas Leitbörsen am Vormittag wenig verändert

Im weiteren Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im DAX steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Nach enttäuschenden Geschäftszahlen von Nike rücken die deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma in den Fokus. Der US-Konzern hat weiter Probleme in China und mit seiner Marke Converse. Im Sog dieser Nachrichten verlor Adidas 0,84 Prozent, Puma sogar 1,85 Prozent.

Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker Fedex mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich bei den Papieren der DHL Group aus, sie starteten mit einem Plus von 0,49 Prozent. Die Aktien von Delivery Hero stiegen um 2,64 Prozent.

Bei der spanischen Großbank BBVA beschloss der Verwaltungsrat ein Aktien-Rückkaufprogramm über bis zu 3,96 Mrd. Euro. Mit der ersten Tranche im Umfang von 1,5 Mrd. Euro will die Bank am 22. Dezember beginnen. Die Papiere von BBVA notierten im Laufe des Vormittags bei einem Plus von 0,28 Prozent.