Europas Leitbörsen am Vormittag ohne klare Richtung

Die Anleger reagierten gelassen darauf, dass US-Präsident Trump Montagabend Zollerhöhungen gegen Südkorea angekündigt hatte und dem Verbündeten vorwarf, einen Handelspakt nicht einzuhalten. Stattdessen liegt der Anlegerfokus bereits eher auf dem am morgigen Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie bei Unternehmensnachrichten. Am Nachmittag könnten noch Stimmungsdaten aus den USA neue Impulse bringen.

Im DAX stand erneut Puma im Vordergrund, dessen Aktien nach einem anfänglichen Kurssprung zuletzt nur noch 2,5 Prozent fester notierten. Der Sportartikelhersteller hat mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro oder 35 Euro je Puma-Aktie. Am Montag waren die Titel wegen der Übernahmespekulationen um knapp 17 Prozent gestiegen.

Genussscheine von Roche verteuerten sich nach positiven Studiendaten zum Abnehmmedikament CT-388 um 0,9 Prozent. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Mittels, schrieb Goldman-Analyst James Quigley.