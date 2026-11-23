Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen. Weltweit stand der Tech-Sektor zuletzt enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mai ab. Der US-Auswahlindex Nasdaq-100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.

Nichts konnte zuletzt die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Motors Nvidia, noch der Rekord-Börsengang von Anthropic. Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen. Nun zeichnet sich aber in Europa etwas Entspannung ab.

Aktien aus dem Tech-Sektor versuchen nach den jüngsten Branchen-Turbulenzen eine Erholung. Im Euro-Stoxx-50 lag der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML im Frühhandel mit einem Plus von über fünf Prozent an der Spitze. Für den Kurs von Infineon, der am Freitag um fast acht Prozent abgesackt war, ging es um 3 Prozent nach oben - mitunter auch gestützt auf eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.

Für den deutschen Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer gab es einen weiteren wichtigen Fortschritt zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat zu vermelden. Der 7,25 Milliarden Dollar (6,6 Mrd. Euro) schwere Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung. Die Bayer-Aktie konnte am Montag davon nur kurzfristig profitieren. Kurz nach Handelsbeginn zog der Kurs um bis zu viereinhalb Prozent an, fiel aber zuletzt um 1,42 Prozent auf 52,60 Euro.