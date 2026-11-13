Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise zeigten sich zuletzt stabil. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang inzwischen gut weg.

Die in Zürich notierten, hoch volatilen Aktien von ams-Osram fielen nach Zahlen um 8,5 Prozent. Der steirisch-deutsche Halbleiter- und Lichtkonzern verbuchte dank des Verkaufs des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon im dritten Quartal 2026 zwar ein positives Nettoergebnis. Um diesen und andere Effekte bereinigt gab es allerdings erneut einen Verlust und auch der Umsatz ging leicht zurück. Zudem wurden die Erwartungen für das bereinigte Ebitda und die entsprechende Marge leicht verfehlt, während der Ausblick auf das vierte Quartal laut Analysten enttäuschte.

Ebenfalls in Zürich sackten Richemont um sieben Prozent ab. Dank eines weiterhin florierenden Schmuckgeschäfts hatte der Luxusgüterkonzern Umsatz und Gewinn gesteigert und übertraf insbesondere bei Letzterem die Analystenschätzungen deutlich. Angesichts des branchenweit verhaltenen Geschäfts im Schlüsselmarkt China und der vom Krieg in Nahost ausgelösten Bremsspuren im Tourismus verlangsamte sich das Wachstum im zweiten Quartal allerdings.

Im Versicherungssektor fielen Generali um 1,4 Prozent. Das Gesamtbild der Ergebnisse sei unübersichtlich wegen hoher Naturkatastrophenschäden, aber niedriger nicht-operativer Kosten, schrieb JPMorgan-Analyst Farooq Hanif. Die Gesamttrends wirkten aber so, als lägen sie im Rahmen der Erwartungen.

Inzwischen steigerte das österreichische Unternehmen Fabasoft im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 Umsatz und Gewinn. Die in Frankfurt notierten Anteilsscheine büßten dennoch 4,2 Prozent ein.