Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,09 Prozent auf 6.398,98 Punkte. In Frankfurt schloss der DAX um 0,41 Prozent fester bei 26.771,88 Zählern, er hatte im Handelsverlauf erstmalig die Marke von 27.000 Einheiten geknackt. Außerhalb der Eurozone stieg der FTSE-100 um 0,25 Prozent auf 10.863,09 Punkte.

"Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt", nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als Gründe für die jüngste Kurstärke in Europa.

Mit Blick auf die Auswirkungen des Rücktritts von Jensen Huang zeigten sich die Titel des Tech-Schwergewichts ASML um fast zwei Prozent tiefer. Aixtron verloren 1,7 Prozent.

Besser sah es bei den Versicherern aus. Aktien von Zurich gewannen über zwei Prozent. Analysten bewerten die Neunmonatszahlen in der Tendenz positiv. Nach Ansicht der Experten von Vontobel sollte die anhaltend starke Wachstumsdynamik in den margenreichen Bereichen Global Specialty, Middle Market und Life Protection es Zurich ermöglichen, sämtliche Finanzziele für 2027 zu übertreffen.

Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte der Technologiekonzern beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent.

Nach oben ging es auch mit den Luxuswerten. Hier setzte mit Burberry ein etwas kleinerer Wert Akzente. Die Aktie gewann nach neuen Zahlen acht Prozent. Die Analysten von RBC lobten die über den Erwartungen liegende Marge. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im Markt für Luxusgüter kämen die Zahlen bei Anlegern gut an.

Nicht ganz so gut kamen die Zahlen von Telefonica an. Trotz über den Erwartungen liegender Kennziffern und einem erhöhten Ausblick ging es um 0,7 Prozent nach unten. Die Analysten von Berenberg verwiesen auf die Schwäche des deutschen Marktes.