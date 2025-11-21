Trend Logo
Abo

Europas Börsen überwiegend tiefer, Euro-Stoxx-50 minus 0,98%

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Technologiewerte erneut unter Verkaufsdruck
 © APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN
©APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Skepsis der Anleger über hohe Bewertungen im Technologiesektor belastete auch am Freitag in Europa die Aktienkurse, und die meisten Börsen gingen im Minus ins Wochenende. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht des KI-Schwergewichtes Nvidia hatte sich bereits am Vortag in New York in Luft aufgelöst, indem die jüngste Korrektur dort wieder Fahrt aufnahm. Dies verunsicherte zu Wochenschluss auch in Europa weiter die Anleger.

von

Der Euro-Stoxx schloss um 0,98 Prozent tiefer auf 5.515,09 Punkten, nachdem er im Frühhandel den tiefsten Stand seit Ende September markiert hatte. Mit einem Verlust von gut 3 Prozent war es zudem die schwächste Börsenwoche für den Index seit Ende Juli.

In Frankfurt verlor der DAX 0,80 Prozent auf 23.091,87 Zähler. Der FTSE-100 in London konnte sich mit plus 0,13 Prozent bei 9.539,71 Einheiten gut behaupten.

Die deutlichsten Verluste im Gefolge von Nvidia gab es bei europäischen Technologiewerten, deren Teilindex seine Jahresgewinne egalisierte. Dies zeigte sich vor allem bei Aktien aus dem Chipsektor. Der Kurs von Infineon verlor 3,7 Prozent an Wert. Die Papiere des Ausrüsters für die Halbleiterbranche ASML rutschten gar 6,3 Prozent tiefer.

Zweitschwächster Sektor waren die Ölwerte. Sie reagierten damit auf die Entwicklung der Ölpreise. Am Markt wurde auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA zwar nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit. Repsol-Papiere rutschten 3,9 Prozent tiefer.

Rüstungswerte standen negativ im Fokus wegen der Debatte über den US-Friedensplan im Ukraine-Krieg. Papiere wie BAE Systems, Dassault Aviation, Leonardo verloren zwischen 2,4 und 6,2 Prozent. In Frankfurt gerieten Renk mit Abgaben von 8,4 Prozent noch deutlicher unter Druck. Rheinmetall büßten satte 7,2 Prozent ein.

Ein Schwergewicht aus dem Finanzsektor gehörte ebenfalls zu den Verlierern. Aktien der UBS fielen um 1,9 Prozent. Der Schweizer Vermögensverwalter hat sein Aktien-Rückkaufprogramm für dieses Jahr abgeschlossen. Das Rückkaufvolumen betrug rund 1,6 Milliarden Franken. Damit entfällt zunächst eine Stütze für den Kurs.

Besser hielt sich ein anderes Schwergewicht am Schweizer Aktienmarkt. Roche setzten ihre Aufwärtsbewegung mit plus 1,2 Prozent fort und erreichten ein neues Jahreshoch. Das Unternehmen hatte in dieser Woche mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN

Über die Autoren

Logo