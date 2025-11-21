US-Industrie verliert im November an Schwung

"Hersteller meldeten eine besorgniserregende Kombination aus einem langsameren Wachstum der Neuaufträge und einem Rekordanstieg der Fertigwarenbestände", sagte der Chefvolkswirt von S&P Global, Chris Williamson. Dies deute auf eine langsamere Expansion der Produktion in den kommenden Monaten hin, falls sich die Nachfrage nicht belebe.

Der Dienstleistungssektor konnte den Rückgang in der Industrie ausgleichen. Das Barometer für die gesamte Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,8 von 54,6 Punkten. Der Optimismus der Unternehmen für das kommende Jahr verbesserte sich den Angaben nach deutlich. Dies wurde auf das Ende der 43-tägigen Haushaltssperre der Regierung ("Shutdown") und die Erwartung weiterer Zinssenkungen zurückgeführt.

Allerdings dürfte die Inflation hoch bleiben. Ein Maß für die von den Unternehmen verlangten Preise legte zu, ebenso ein Indikator für die Einkaufspreise. Dies könnte die von den Unternehmen erhofften Zinssenkungen unwahrscheinlicher machen. Die Umfrage deutete auf keine Verschlechterung am Arbeitsmarkt hin, auch wenn der Stellenzuwachs im Privatsektor nachließ. Zwar würden weiterhin Arbeitsplätze geschaffen. Die Einstellungsrate werde jedoch durch Sorgen über Kosten im Zusammenhang mit den hohen Importzöllen gebremst, sagte S&P-Ökonom Williamson.