Trend Logo
Abo

Europas Börsen schließen nach verkürztem Handel wenig bewegt

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Verkürzter Handel an Euronext-Börsen und in London
 © APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
©APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach verkürztem Handel uneinheitlich geschlossen. Mehrere Börsen, darunter jene in Frankfurt und Zürich, blieben feiertagsbedingt geschlossen. An den Euronext-Börsen und in London fand nur ein verkürzter Handel statt.

von

Der Euro-Stoxx-50 bewegte sich sehr wenig. Der Leitindex der Eurozone verringerte sich um knappe 0,05 Prozent auf 5.746,24 Punkte. Innerhalb des Index wurden wegen der teils geschlossenen Börsen nicht alle Papiere gehandelt. Etwas stärker ausgeschlagen hat der britische FTSE-100, der 0,19 Prozent auf 8.870,68 Zähler einbüßte. Der Pariser CAC 40 verabschiedete sich prozentuell unverändert bei 8.103,58 Einheiten in die Feiertage.

Wegen der dünnen Volumina am Feiertag können bereits kleinere Order die Kurse rasch in die eine oder andere Richtung bewegen. Von Unternehmens- oder Datenseite kamen keine maßgeblichen Impulse.

Die größten Gewinne konnten im verkürzten Handel Schroders in London verzeichnen. Die Titel des Finanzdienstleisters verteuerten sich um 1,8 Prozent.

Über die Autoren

Logo