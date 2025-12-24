Europas Börsen schließen nach verkürztem Handel wenig bewegt

Der Euro-Stoxx-50 bewegte sich sehr wenig. Der Leitindex der Eurozone verringerte sich um knappe 0,05 Prozent auf 5.746,24 Punkte. Innerhalb des Index wurden wegen der teils geschlossenen Börsen nicht alle Papiere gehandelt. Etwas stärker ausgeschlagen hat der britische FTSE-100, der 0,19 Prozent auf 8.870,68 Zähler einbüßte. Der Pariser CAC 40 verabschiedete sich prozentuell unverändert bei 8.103,58 Einheiten in die Feiertage.

Wegen der dünnen Volumina am Feiertag können bereits kleinere Order die Kurse rasch in die eine oder andere Richtung bewegen. Von Unternehmens- oder Datenseite kamen keine maßgeblichen Impulse.

Die größten Gewinne konnten im verkürzten Handel Schroders in London verzeichnen. Die Titel des Finanzdienstleisters verteuerten sich um 1,8 Prozent.