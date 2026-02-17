Europas Börsen knapp im Plus, Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,04%

Außerhalb der Eurozone stieg der FTSE-100 um 0,38 Prozent auf 10.514 Einheiten. In London unterstützten Hoffnungen auf sinkende Leitzinsen nach schwachen Arbeitsmarktdaten. Eine steigende Arbeitslosigkeit und ein langsameres Lohnwachstum nähren die Spekulationen auf Zinssenkungen der britischen Notenbank, hieß es. Die Arbeitslosenquote stieg im vierten Quartal 2025 auf 5,2 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen insgesamt auf ein ruhiges und impulsarmes Aktiengeschäft, nachdem in den USA am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden war. In Japan gab es beim Nikkei in der Früh weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche zu sehen und Chinas Börsen blieben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.

Im Fokus steht am Vormittag in Deutschland die ZEW-Umfrage. Diese gibt laut Helaba-Analysten einen wichtigen Hinweis auf das kommende ifo-Geschäftsklima Deutschland und damit zusammen mit den Einkaufsmanagerindizes, die am Ende dieser Woche anstehen, auch eine Indikation für die konjunkturellen Perspektiven der führenden europäischen Volkswirtschaft.

Eine Branchenbetrachtung in Europa zeigte Aktien aus den Sektoren Immobilien, Versicherungen und Einzelhandel am deutlichsten im Plus. Am stärksten gemieden wurden hingegen Technologiewerte.

Im Techbereich gaben die Papiere von Teamviewer um 4,2 Prozent nach. BE Semiconductor fielen um 2,4 Prozent. Die Papiere des Immokonzerns Vonovia zogen hingegen 1,9 Prozent hoch. Die Titel des Versicherungsriesen AXA verteuerten sich um 1,7 Prozent. Hier hat die kanadische Bank RBC die Bewertung von AXA mit "Outperform" gestartet.

Die Aktien von Ottobock beendeten nach Geschäftszahlen ihren jüngsten Erholungskurs. Die Papiere des Prothesenherstellers fielen 2,9 Prozent.