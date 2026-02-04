Europas Börsen gehen ohne klare Richtung aus dem Handel

Besonders unter Druck standen unter den Einzelwerten, nach Vorlage von Zahlen, die Aktien des Pharmariesen Novo Nordisk. Starke Konkurrenz für seinen Gewichtssenker Wegovy und das Diabetes-Mittel Ozempic bringt den Konzern weiter in Bedrängnis. Die Dänen gehen für 2026 von weniger Umsatz aus - das wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. Konzernchef Mike Doustdar sprach am Mittwoch in einer Telefonkonferenz von einem "nie da gewesenen Preisdruck". Bei Investoren kam der Ausblick schlecht an: Die Aktie brach um 17 Prozent ein.

In Frankfurt wirkte sich ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU unterschiedlich auf einige Aktien aus: Sehr schwach zeigten sich Heidelberg Materials und schlossen mit einem Minus von 9,8 Prozent ganz unten im DAX. Aktien des Chemiekonzerns BASF konnten hingegen fünf Prozent zulegen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten. Laut Händlern war Heidelberg Materials ein Vorreiter, die Produktion emissionsfrei zu machen.

Konjunkturdaten wirkten sich am Berichtstag nicht auf die großen Börsen aus. Veröffentlicht wurden unter anderem Teuerungsdaten aus Europa sowie Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten. Darüber stand auch der ISM-Stimmungsindex der US-Dienstleister im Fokus.