Euronext-Chef Boujnah tritt zurück

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Der Börsenbetreiber Euronext steht vor einem Führungswechsel. Der langjährige Chef Stephane Boujnah werde sein Amt im Mai 2027 aufgeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sein Nachfolger werde David Knibbe, der derzeitige Chef des niederländischen Finanzdienstleisters NN Group. Er solle auf der Euronext-Hauptversammlung am 20. Mai nominiert werden.

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