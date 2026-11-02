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Euronext-Chef Boujnah tritt zurück

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Euronext bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef
 © AFP, LUDOVIC MARIN, Apa
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Der Börsenbetreiber Euronext steht vor einem Führungswechsel. Der langjährige Chef Stephane Boujnah werde sein Amt im Mai 2027 aufgeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sein Nachfolger werde David Knibbe, der derzeitige Chef des niederländischen Finanzdienstleisters NN Group. Er solle auf der Euronext-Hauptversammlung am 20. Mai nominiert werden.

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NN Group teilte parallel dazu mit, dass Tjeerd Bosklopper dem scheidenden Knibbe als Unternehmenschef nachfolgen werde. Bosklopper, der aktuell das niederländische Geschäft verantwortet, werde am 1. März 2027 zum designierten Vorstandsvorsitzenden ernannt. Die Amtsgeschäfte übernehme er offiziell nach der NN-Hauptversammlung am 12. Mai.

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