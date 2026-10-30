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Deutsche Inflationsrate im Oktober auf 2,8 Prozent gesunken

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Tankrabatt dämpfte Preisauftrieb
 © DPA, Sven Hoppe, Apa
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Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober und damit im ersten Monat des dortigen Tankrabatts spürbar abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Rekordhohe Preise für Benzin und Diesel sowie teures Heizöl hatten die Verbraucherpreise im September mit 3,3 Prozent so stark steigen lassen wie seit knapp drei Jahren nicht mehr.

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Da Anfang des Monats die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt wurde, sind die Preise an den Zapfsäulen mittlerweile etwas gefallen. Der Tankrabatt soll in Deutschland bis Ende des Jahres gelten.

NEUBIBERG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Sven Hoppe

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