Die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im September 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im September 11,555 Millionen. Das waren 122.000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Arbeitslosen um 420.000.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter erhebliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit 10,3 Prozent. Deutschland weist mit 4,1 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf. Für Österreich wurde eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent ausgewiesen.

Eurostat berechnet eine harmonisierte Arbeitslosenquote. Diese basiert auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland und Österreich niedriger als der Wert, der von der deutschen Bundesagentur für Arbeit und dem österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) ausgewiesen wird. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnungsmethode belief sich in Österreich im September auf 7,1 Prozent.