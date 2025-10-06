EssilorLuxottica wird zum größten Aktionär bei Nikon

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der französisch-italienische Brillenhersteller EssilorLuxottica ist zum größten Aktionär beim japanischen Kamera- und Optikkonzern Nikon aufgestiegen. EssilorLuxottica habe seinen Nikon-Anteil von zuvor 9,6 auf 10,8 Prozent aufgestockt, teilte Nikon am Montag mit. Dem Hersteller der Ray-Ban-Sonnenbrillen sei zudem von den zuständigen Behörden die Erlaubnis erteilt worden, seine Beteiligung an Nikon auf bis zu 20 Prozent auszubauen.

von APA Teilen