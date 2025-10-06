EssilorLuxottica wird zum größten Aktionär bei Nikon

©APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Der französisch-italienische Brillenhersteller EssilorLuxottica ist zum größten Aktionär beim japanischen Kamera- und Optikkonzern Nikon aufgestiegen. EssilorLuxottica habe seinen Nikon-Anteil von zuvor 9,6 auf 10,8 Prozent aufgestockt, teilte Nikon am Montag mit. Dem Hersteller der Ray-Ban-Sonnenbrillen sei zudem von den zuständigen Behörden die Erlaubnis erteilt worden, seine Beteiligung an Nikon auf bis zu 20 Prozent auszubauen.
Die beiden Unternehmen betreiben seit dem Jahr 2000 ein Joint Venture für den Vertrieb von Brillengläsern in Tokio.
