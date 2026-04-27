Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy

Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten. Die Eon-Aktie startete im frühen Montagshandel mit leichten Verlusten.

Eine Kombination der beiden Unternehmen würde in Großbritannien einen der größten Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. Eon und Ovo wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern.

Neben Eon gab es laut Sky News zuletzt weitere Interessenten für Ovo Energy. Dazu zählten etwa EDF Energy, die britische Tochter des französischen Energiekonzerns EDF, und die britische Telecom Plus, die unter dem Markennamen Utility Warehouse handelt.

Die US-Bank JPMorgan rechnet, falls die Übernahme von Ovo durch Eon klappt, mit einem "relativ günstigen" Kaufpreis. Der britische Energieversorger verliere seit Jahren Marktanteile und brauche dringend Geld, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten.