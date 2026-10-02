Der Rabatt gilt zunächst bis zum 31. Oktober. Eine Verlängerung bis zum Jahresende sei abhängig von der Marktentwicklung und der Verfügbarkeit der Produkte möglich. Eni hatte in der vergangenen Woche für teilnehmende Enilive-Tankstellen einen Preisdeckel von 2,19 Euro je Liter Diesel und 1,99 Euro je Liter Benzin angekündigt. Daraufhin kündigten auch andere Anbieter wie Q8, IP von Socar und Tamoil ähnliche Maßnahmen an.

Mit der Ausweitung der Rabatte wolle Eni einen zusätzlichen Beitrag zur Unterstützung des Landes sowie der strategisch wichtigen Bereiche Landwirtschaft und Fischerei leisten. Die Maßnahme ist Teil der Initiative "Eni für Italien". Dazu gehört auch ein kürzlich angekündigter Preisnachlass auf Strom- und Gastarife des Eni-Tochterunternehmens Plenitude.

In Italien war die jährliche Inflationsrate im September auf 4,1 Prozent gestiegen, nach 3,2 Prozent im August. Ausschlaggebend für den Anstieg waren insbesondere höhere Energiekosten. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Ölunternehmen aufgefordert, Enis Beispiel zu folgen und die Treibstoffpreise zu senken.