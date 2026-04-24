Eni profitiert von gestiegenen Öl- und Gaspreisen

Im ersten Quartal lief es für die Italiener allerdings nicht so gut wie am Markt erwartet. Der in der Energiebranche maßgeblich relevante bereinigte Gewinn sank in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro und verfehlte damit die Erwartungen von Analysten. Bei Eni selbst zeigte man sich unterdessen zufrieden: Die Ergebnisse des ersten Quartals seien über den operativen und finanziellen Prognosen für das Gesamtjahr gelegen, hieß es in der Mitteilung.