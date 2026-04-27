Eli Lilly übernimmt Krebsspezialisten Ajax für bis zu 2,3 Mrd. Dollar

Das wichtigste Medikament von Ajax, einem nicht börsennotierten US-Unternehmen, ist ein experimentelles, einmal täglich oral einzunehmendes Präparat. Es befindet sich in einer frühen Testphase für vorbehandelte Patienten mit Myelofibrose. Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Blutkrebserkrankung, bei der sich Narbengewebe im Knochenmark bildet und die normale Produktion von Blutzellen stört. Jacob Van Naarden, Chef der Krebssparte von Eli Lilly, kündigte erste Daten zur prinzipiellen Wirksamkeit für den Jahresverlauf an.