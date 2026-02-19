Knorr-Bremse steigerte 2025 Gewinn

Für 2026 plant der Vorstandsvorsitzende Marc Llistosella wieder mit Wachstum. Der Umsatz solle im laufenden Jahr auf 8 bis 8,3 Mrd. Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2025 mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in der oberen Hälfte der Spanne. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht das Management 2026 bei rund 14 Prozent.

Beim Ausblick stützt sich die Unternehmensführung auf den Auftragseingang, der 2025 um 2,8 Prozent auf gut 8,4 Mrd. Euro zulegte. Dabei glichen gestiegene Bestellungen im Bahngeschäft die rückläufige Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft mehr als aus.