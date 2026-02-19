Knorr-Bremse steigerte 2025 Gewinn

©APA/Knorr-Bremse GmbH
Dank Einsparungen hat der deutsche Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse 2025 trotz eines leichten Umsatzrückgangs mehr verdient. Der Umsatz sank laut vorläufigen Zahlen um 0,8 Prozent auf 7,8 Mrd. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 5,1 Prozent auf rund 1,02 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 574 Mio. Euro - um ein Fünftel mehr als 2024.
von
Für 2026 plant der Vorstandsvorsitzende Marc Llistosella wieder mit Wachstum. Der Umsatz solle im laufenden Jahr auf 8 bis 8,3 Mrd. Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2025 mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in der oberen Hälfte der Spanne. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht das Management 2026 bei rund 14 Prozent.
Beim Ausblick stützt sich die Unternehmensführung auf den Auftragseingang, der 2025 um 2,8 Prozent auf gut 8,4 Mrd. Euro zulegte. Dabei glichen gestiegene Bestellungen im Bahngeschäft die rückläufige Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft mehr als aus.
MÖDLING - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Knorr-Bremse GmbH