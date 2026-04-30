DHL spart gegen Krise an - Prognose bestätigt

Bereinigt um diese Effekte legte der Umsatz indes um zwei Prozent zu. Analysten hatten im Mittel mit 20,7 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Gewinn von 1,38 Milliarden Euro gerechnet.

Die Prognose für 2026 bekräftigte der Konzern."Nach den ersten drei Monaten sind wir auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen", sagte Konzernchef Tobias Meyer. "Trotz blockierter Seewege und gesperrter Lufträume halten wir die Lieferketten unserer Kunden am Laufen." DHL erwartet im laufenden Jahr damit weiter unter anderem ein operatives Ergebnis von über 6,2 Milliarden Euro.

Im internationalen Express-Geschäft, dem größten Umsatzbringer des Konzerns, konnte DHL den Gewinn bei einem leichten Umsatzrückgang steigern. Dabei halfen auch Preiserhöhungen. Spuren der Folgen des Iran-Kriegs zeigten sich indes in den Zahlen der DHL-Frachtsparte. Hier gaben Umsatz und operativer Gewinn deutlich nach.

Die Folgen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und internationale Handelskonflikte hatten den Logistik-Konzernen bereits zu schaffen gemacht. Nun kommen noch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs dazu. Auch Wettbewerber wie UPS oder FedEx drücken angesichts der Entwicklung auf die Kostenbremse und erhöhen - wo möglich - die Preise. UPS hatte erst Ende Jänner den Abbau von weiteren 30.000 Stellen angekündigt. Der US-Paketriese, der ebenfalls unter den Folgen der Zollpolitik Trumps leidet, hatte bereits 48.000 Jobs gestrichen und 93 Standorte geschlossen.

DHL hatte im vergangenen Jahr rund 16.000 Stellen abgebaut, Ende 2025 beschäftigte der Konzern noch knapp 584.000 Menschen. Insgesamt sollen die Kosten konzernweit bis 2027 um mehr als eine Milliarde Euro gesenkt werden. Auch im deutschen Geschäft mit Briefen und Paketen hatte Meyer Stellen abgebaut. Das Briefgeschäft in der Bundesrepublik musste im Quartal weiter Federn lassen und "entwickelte sich wie erwartet rückläufig und ergebnisbelastend", wie DHL mitteilte.