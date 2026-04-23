Deutsches Handwerk im Jahr 2024 mit Umsatzeinbußen

Große Handwerksunternehmen ab 50 Beschäftigten erzielten dabei einen Umsatzanstieg von 3,4 Prozent, während kleine Betriebe mit weniger als fünf Beschäftigten einen Umsatzrückgang von 15,1 Prozent verzeichneten. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 6,0 Millionen Personen im Handwerk tätig - darunter 4,1 Millionen sozialversicherungspflichtige und 1,3 Millionen geringfügig Beschäftigte.

Die Ergebnisse der Handwerkszählung werden durch Auswertung von bereits in der Verwaltung vorliegenden Daten und Erhebungsergebnissen anderer Statistiken ermittelt. Die Handwerkszählung 2024 wurde laut Destatis auf Basis der Handwerksordnung 2021 erstellt.