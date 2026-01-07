Deutscher Immobilienkonzern LEG verkauft weitere Wohnungen

Die Transaktionen stellten "einen bedeutenden Fortschritt in Richtung unseres LTV-Ziels von 45 Prozent dar", sagte LEG-Chef Lars von Lackum. Die LEG habe die Wohnungen nicht unter ⁠Buchwert verkauft, betonte er.

Große Konzerne der Branche wie die LEG oder der Branchenprimus Vonovia litten in den vergangenen Jahren unter dem Verfall der Immobilienpreise in Deutschland. Damit war in ihren Bilanzen die auch für ihre Refinanzierung wichtige Verschuldungsquote (LTV) gestiegen. Doch der Wind hat sich gedreht, die Preise bei Wohnimmobilien ziehen wieder an. Bei der LEG lag der LTV per Ende September bei ⁠48,3 Prozent. Im Jahr 2026 soll die Kennzahl bei rund 45 Prozent liegen.