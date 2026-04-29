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Deutsche Bank steigert Q1-Nachsteuergewinn auf 2,2 Mrd. Euro

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Erträge wuchsen um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro
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Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal nach eigenen Angaben auf einen Rekordwert gesteigert. Der Nachsteuergewinn stieg um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldinstitut am Mittwoch mitteilte. Die Erträge wuchsen um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro.

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Das sei eine gute Ausgangsbasis für das angestrebte Ertragsniveau von 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr, erklärte die Deutsche Bank. Man sei auf Kurs, 2026 ein starkes operatives Ergebnis zu erreichen. Das Aktienrückkaufprogramm sei in Umsetzung.

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