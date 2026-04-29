Deutsche Bank steigert Q1-Nachsteuergewinn auf 2,2 Mrd. Euro

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal nach eigenen Angaben auf einen Rekordwert gesteigert. Der Nachsteuergewinn stieg um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldinstitut am Mittwoch mitteilte. Die Erträge wuchsen um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro.

von APA Teilen