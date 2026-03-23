Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan

Das Berliner Unternehmen Delivery Hero betreibt Lieferdienste in 65 Ländern in Asien, Europa, Südamerika und Afrika, aber nicht in Deutschland. Die geplante Transaktion sei ein "wichtiger erster Schritt" in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, erklärte Konzernchef Niklas Östberg.

Delivery Hero hatte im Dezember angekündigt, mögliche Verkäufe von Unternehmensanteilen zu prüfen. Nach dem Bestellboom in der Corona-Pandemie war der Aktienkurs deutlich gesunken und der Druck der Anleger gewachsen.