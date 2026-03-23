Danone schluckt britischen Anbieter von Trinkmahlzeiten

Die Ausrichtung von Huel passe perfekt zum Fokus von Danone auf Gesundheit durch Ernährung, sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique. Das 2014 gegründete Unternehmen ist auf pflanzliche Ersatzmahlzeiten auf der Basis etwa von Hafer, Reis oder Erbsen spezialisiert, die als ernährungsphysiologisch vollständig vermarktet werden.

Huel-Chef James McMaster erklärte, die Marke könne mit Hilfe von Danones Infrastruktur und Vertrieb in neue Märkte expandieren. Danone kommt auf einen Jahresumsatz von rund 27 Mrd. Euro, bei Huel waren es nach eigenen Angaben 2024 rund 214 Mio. Pfund (247,6 Mio. Euro).