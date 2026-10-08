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Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat den Absatz im dritten Quartal kräftig gesteigert. Von Juli bis September stiegen die Verkäufe um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 91.260 Lastwagen und Busse, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Am stärksten war die Erholung auf Daimlers größtem Markt Nordamerika mit einem Wachstum von 51 Prozent auf 45.629 Nutzfahrzeuge. Der US-Markt hat in diesem Jahr nach mehr als drei Jahren Rezession die Wende geschafft.
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Daimlers Europageschäft der Marke Mercedes-Benz legte um 13 Prozent auf gut 40.000 Einheiten zu. Das kleinste Geschäftsfeld Busse verkaufte unterdessen 16 Prozent weniger.
Auch bei den Elektro-Lkw war der Absatz mit nur 1.200 Einheiten schwächer, was einem Rückgang von 28 Prozent entsprach. Im Jahresverlauf konnte der Konzern die Verkäufe insgesamt um 8 Prozent auf fast 247.000 steigern, davon hatten nur 3.354 einen Batterieantrieb.