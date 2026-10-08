Daimlers Europageschäft der Marke Mercedes-Benz legte um 13 Prozent auf gut 40.000 Einheiten zu. Das kleinste Geschäftsfeld Busse verkaufte unterdessen 16 Prozent weniger.

Auch bei den Elektro-Lkw war der Absatz mit nur 1.200 Einheiten schwächer, was einem Rückgang von 28 Prozent entsprach. Im Jahresverlauf konnte der Konzern die Verkäufe insgesamt um 8 Prozent auf fast 247.000 steigern, davon hatten nur 3.354 einen Batterieantrieb.