Continental verkauft Schlauchleitungssparte an Regent

OESL entwickelt und fertigt mit mehr als 16.000 Beschäftigten Schlauchleitungen und Lagerelemente für Verbrenner- und Elektrofahrzeuge. Die Sparte gehört bisher zur Continental-Sparte Contitech und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Contitech soll sich künftig stärker auf das Industriegeschäft konzentrieren.

Regent-Gründer Michael Reinstein versprach "belastbare Perspektiven für die Beschäftigten" von OESL weltweit. Regent wolle als langfristiger und strategischer Eigentümer den Umbau des Unternehmens zu "nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätslösungen" gemeinsam mit dem Management vorantreiben.