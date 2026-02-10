Commerzbank verdient mehr als gedacht

©APA/APA/dpa/Frank Rumpenhorst
Die Commerzbank hat 2025 ihr eigenes Gewinnziel übertroffen. Trotz Sonderkosten für den Abbau tausender Stellen lag der Überschuss bei 2,63 Mrd. Euro und verfehlte damit nur knapp den Vorjahreswert von 2,68 Mrd. Euro, teilte die Bank überraschend am Dienstag mit. Vorstandschefin Bettina Orlopp hatte ihr Gewinnziel im Sommer auf etwa 2,5 Mrd. Euro angehoben. Die Dividende soll von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie steigen. Und 540 Mio. Euro sollen in einen Aktienrückkauf fließen.
"Insgesamt geben wir 2,7 Milliarden Euro an Kapital zurück und damit sogar etwas mehr, als wir ursprünglich versprochen hatten", sagte Orlopp. In der Summe ist ein Aktienrückkauf von 1 Mrd. Euro aus dem vergangenen Jahr eingerechnet. Ihre kompletten Jahreszahlen will die Commerzbank wie geplant an diesem Mittwoch (11. Februar) veröffentlichen.
Die Aktien der Commerzbank gerieten auf die Nachrichten hin zunächst etwas unter Druck, erholten sich dann aber und notierten mit plus einem Prozent etwas über dem Niveau vor der Veröffentlichung der Zahlen. Mit Jahresgewinn und Dividende übertraf die Commerzbank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.