Commerzbank verdient mehr als gedacht

"Insgesamt geben wir 2,7 Milliarden Euro an Kapital zurück und damit sogar etwas mehr, als wir ursprünglich versprochen hatten", sagte Orlopp. In der Summe ist ein Aktienrückkauf von 1 Mrd. Euro aus dem vergangenen Jahr eingerechnet. Ihre kompletten Jahreszahlen will die Commerzbank wie geplant an diesem Mittwoch (11. Februar) veröffentlichen.

Die Aktien der Commerzbank gerieten auf die Nachrichten hin zunächst etwas unter Druck, erholten sich dann aber und notierten mit plus einem Prozent etwas über dem Niveau vor der Veröffentlichung der Zahlen. Mit Jahresgewinn und Dividende übertraf die Commerzbank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.