Infineon platziert Anleihen über zwei Milliarden Euro

Zudem dienen die Anleihen zur Finanzierung der 570 Mio. Euro schweren Übernahme von Teilen des Sensor-Geschäfts vom steirisch-deutschen Chip- und Sensorhersteller ams-Osram. Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen. Begeben wurden eine fünfjährige Anleihe über 750 Mio. Euro, die mit drei Prozent verzinst wird, eine achtjährige Anleihe über ebenfalls 750 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,5 Prozent und eine elfjährige Tranche über 500 Mio. Euro, die sich mit 3,75 Prozent verzinst.