Colgate-Palmolive wächst stärker als gedacht

Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie des Konzerns um rund drei Prozent zu.

Während der Umsatz des Konzerns in Asien, Lateinamerika und der Region Europa, Nahost und Afrika kräftig stieg, ging er auf dem Heimatmarkt Nordamerika wegen rückläufiger Absatzmengen um rund zwei Prozent zurück.

Für das laufende Jahr stellt sich Konzernchef Noel Wallace auf eine weiterhin schwankende allgemeine Wirtschaftslage ein. Er hält jedoch an seinem Ziel fest, den Umsatz um zwei bis sechs Prozent zu steigern. Dazu sollen Währungseffekte einen niedrigen einstelligen Prozentsatz beitragen. Der Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz steigen.