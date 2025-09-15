Cloud-Firma CoreWeave erhält Milliardenauftrag von Nvidia

© APA/APA/AFP/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Cloud-Anbieter CoreWeave hat einen milliardenschweren Auftrag von Nvidia erhalten. Der Chip-Hersteller werde bis 2032 bei Coreweave sämtliche anderweitig nicht verkaufte Rechenkapazitäten anmieten, teilte der Börsenneuling mit. Die Vereinbarung habe ein Volumen von zunächst 6,3 Mrd. Dollar (5,4 Mrd. Euro). CoreWeave-Aktien stiegen als Reaktion auf die Ankündigung an der Wall Street um knapp sieben Prozent.

