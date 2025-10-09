Clariant baut Standort in China für 100 Mio. Franken aus

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant baut seine Produktionskapazitäten in China aus. In der 2023 im Süden von China eröffneten Produktionsstätte für Flammschutzmittel wird ab November eine zweite Produktionslinie in Betrieb genommen. Die Investition in die Anlage in Daya Bay in der Provinz Guangdong beläuft sich auf insgesamt 100 Mio. Franken (107,5 Mio. Euro), wie Clariant am Donnerstag mitteilte.

