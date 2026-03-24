Chipfirma Hynix vergibt Rekordauftrag an Maschinenbauer ASML

EUV steht für extrem ultraviolettes Licht. Mithilfe dieser Technologie können Lithographie-Anlagen mikroskopisch feine Strukturen auf Siliziumscheiben belichten. Derartige Schaltkreise werden für leistungsstarke Computerchips benötigt. ASML ist der weltweit einzige Anbieter von EUV-Maschinen, die so groß wie ein Doppeldeckerbus sind und pro Stück mehrere hundert Millionen Euro kosten.

Hynix benötigt die zusätzlichen Maschinen für den Ausbau der Produktion hochmoderner Halbleiter. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz (KI). Schätzungen zufolge beherrscht Hynix etwa 60 Prozent des Weltmarktes. Dank der rasant wachsenden Nachfrage nach diesen ertragsstarken HBM-Chips (High Bandwidth Memory) eilen die Hynix-Gewinne seit Längerem von Rekord zu Rekord. Ein Ende dieses Trends ist dem Konzern zufolge nicht in Sicht.