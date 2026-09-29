Australiens Notenbank erhöhte Leitzins auf 15-Jahreshoch

Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat einstimmig gefällt worden. In der Stellungnahme lieferten die Notenbanker Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung. Sie machten deutlich, dass die Zinsen weiter steigen könnten, wenn dies nötig sein sollte.

Höhere Kraftstoffpreise seien teilweise auf die Preise anderer Waren und Dienstleistungen übertragen worden, heißt es in der Stellungnahme. "Der Ausschuss konzentriert sich weiterhin darauf, zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt." In Australien lag die Inflation nach jüngsten Daten im Juli bei 3,5 Prozent. Für August wird ein weiterer deutlicher Anstieg erwartet. Trotz der Zinserhöhung ist der Kurs des Australischen Dollar im Handel mit dem US-Dollar gefallen.