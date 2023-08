China stützt wankenden Immobilienmarkt

China stützt den angeschlagenen Immobilienmarkt mit einer Reihe von Maßnahmen. Als erste Metropole kündigte das etwa 15 Millionen Einwohner zählende Guangzhou am Mittwoch an, die bisher geltenden Regeln für die Vergabe von Hypotheken zu lockern. Hauskäufer könnten nun unabhängig von ihrer bisherigen Kreditwürdigkeit in den Genuss von Vorzugsdarlehen kommen, wie die Stadtregierung mitteilte.

Peking, Shanghai und Shenzhen könnten diesem Beispiel folgen, ebenso wie ein Dutzend kleinerer Großstädte. An der Börse sorgte die Maßnahme für Begeisterung. Der Immobilienfirmenindex Hang Seng Mainland Property Index von Hongkong stieg nach der Ankündigung um bis zu 3,3 Prozent.

Die Volksrepublik will auch mit anderen Maßnahmen den ins Wanken geratenen Immobiliensektor stützen und damit auch die Konjunktur anschieben. Mehrere Staatsbanken wollen die Zinsen für bereits bestehende Hypotheken senken, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das wäre die erste Senkung seit der weltweiten Finanzkrise 2008/09. Peking hofft, damit die Nachfrage der Verbraucher nach Immobilien anzukurbeln. Die Branche war jahrelang ein wichtiger Motor des Wirtschaftswachstums, doch jetzt wird sie durch schwache Hausverkäufe und Zahlungsausfälle bei Bauunternehmen gebremst.