Chevron investiert in Ölförderung in USA und Guyana

Sechs Milliarden Dollar seien für die amerikanische Schieferölproduktion vorgesehen, mit der mehr als zwei Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gefördert werden sollten. Für die Offshore-Produktion plane Chevron sieben Milliarden Dollar ein, um Projekte in Guyana, dem östlichen Mittelmeer und dem Golf von Mexiko zu unterstützen. Der zweitgrößte US-Ölkonzern hatte im Juli die Übernahme von Hess für 55 Milliarden Dollar abgeschlossen und sich damit einen Anteil von 30 Prozent am ertragreichen Stabroek-Block in Guyana gesichert.