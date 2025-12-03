BioNTech-Übernahmeangebot für CureVac erfolgreich

©APA/APA/dpa/Andreas Arnold
BioNTech hat bei seinem Übernahmeoffert für den Rivalen CureVac eine entscheidende Hürde genommen. Bis zum Ablauf der ersten Angebotsfrist wurden 184 Millionen Aktien zum Tausch angeboten, was rund 81,74 Prozent aller Papiere entspricht, teilte BioNTech mit. Damit sei die Mindestannahmebedingung für das Umtauschangebot erfüllt. Die angedienten Papiere werden nun gegen Aktien von BioNTech getauscht.
Für die verbliebenen CureVac-Aktionäre hat eine Nachfrist begonnen, in der sie ihre Anteile noch bis zum 18. Dezember andienen können. Mit der im Juni angekündigten Übernahme für insgesamt rund 1,25 Milliarden Dollar will BioNTech seine Strategie im Bereich der Krebsforschung vorantreiben.
Der Zusammenschluss soll die mRNA-Kompetenzen beider Unternehmen bündeln und die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen. CureVac-Aktionäre können ihre Anteile in sogenannte American Depository Shares (ADS) von BioNTech zu einem Wert von etwa 5,46 Dollar pro CureVac-Aktie umtauschen. Das Bundeskartellamt hatte die geplante Übernahme freigegeben.