BioNTech-Übernahmeangebot für CureVac erfolgreich

Für die verbliebenen CureVac-Aktionäre hat eine Nachfrist begonnen, in der sie ihre Anteile noch bis zum 18. Dezember andienen können. Mit der im Juni angekündigten Übernahme für insgesamt rund 1,25 Milliarden Dollar will BioNTech seine Strategie im Bereich der Krebsforschung vorantreiben.

Der Zusammenschluss soll die mRNA-Kompetenzen beider Unternehmen bündeln und die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen. CureVac-Aktionäre können ihre Anteile in sogenannte American Depository Shares (ADS) von BioNTech zu einem Wert von etwa 5,46 Dollar pro CureVac-Aktie umtauschen. Das Bundeskartellamt hatte die geplante Übernahme freigegeben.