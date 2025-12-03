Trend Logo
Abo

Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt auf Höchststand

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Dienstleister sind sehr zufrieden
 © APA/APA/dpa/Sina Schuldt
©APA/APA/dpa/Sina Schuldt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,6 Punkte auf 53,6 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Mai 2023. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden.

von

Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg ebenfalls auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der Wert legte um 0,3 Punkte auf 52,8 Punkte zu. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden.

02.12.2025, Bremen: Eine ältere Person hält im öffentlichen Raum eine geöffnete Geldbörse in der Hand, aus der ein 20-Euro-Schein hervorschaut. Im Bundestag steht am Freitag die Entscheidung über die geplante Rentenreform an, die ein stabiles Rentenniveau, erweiterte Kindererziehungszeiten, steuerfreie Zuverdienstmöglichkeiten im Alter und weitere Änderungen in der Altersvorsorge vorsieht. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo