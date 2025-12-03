Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt auf Höchststand

Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg ebenfalls auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der Wert legte um 0,3 Punkte auf 52,8 Punkte zu. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden.