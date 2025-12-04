Aurubis hebt Dividende trotz Gewinnrückgangs an

Belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch einen geringeren Durchsatz bei niedrigeren Schmelz- und Raffinierlöhnen. Der Konzern profitierte von einem höheren Metallergebnis und gestiegenen Erlösen aus Schwefelsäure.

Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 stellte Aurubis ein Ergebnis vor Steuern zwischen 300 und 400 Mio. Euro in Aussicht.