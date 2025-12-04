Intel behält Netzwerksparte nach Strategieprüfung

© APA/APA/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Chipkonzern Intel hat sich am Mittwoch nach einer strategischen Prüfung dafür entschieden, seine Netzwerk- und Kommunikationssparte im Unternehmen zu behalten. Intel hatte verschiedene Optionen geprüft, um seine finanzielle Lage zu verbessern, darunter auch den Verkauf von Geschäftsbereichen. Die Finanzlage habe sich durch Investitionen von insgesamt 15,9 Milliarden Dollar deutlich verbessert, sagte Finanzchef Dave Zinsner.

