CBRE: Transaktionsvolumen am deutschen Wohnimmobilienmarkt abgestürzt

Geldanlagen in Wohnimmobilien sind einer Studie zufolge schon lange nicht mehr so unbeliebt gewesen wie dieses Jahr. In den ersten sechs Monaten 2023 brach das Transaktionsvolumen am deutschen Wohnimmobilienmarkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro ein, wie aus einer Analyse des Immobilienberaters CBRE hervorging.

Beim zweiten Quartal habe es sich um das schwächste Vierteljahr für Geschäfte mit großen Wohnbeständen (ab 50 Einheiten) seit 2011 gehandelt. "Der Wohntransaktionsmarkt ist vom Winterschlaf nahtlos in die Sommerpause übergegangen", sagte CBRE-Deutschland-Chef für Wohninvestments, Konstantin Lüttger. "Die steigenden Zinsen und die Angst vor den Kosten der Energiewende lähmen die Investoren."

Auch für die zweite Jahreshälfte gibt Lüttger keine Entwarnung. Vielmehr werde das Transaktionsvolumen im Wohnsegment bis Ende 2023 weit unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen. Beim Bau neuer Häuser sieht er angesichts hoher Kosten und zunehmender Regulierung wenig Dynamik. "Neubau wird in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Gestehungskosten infolge der überbordenden gesetzlichen Anforderungen an die Energieeffizienz der Gebäude nur noch selektiv stattfinden."