Carrefour blickt nach Gewinnrückgang zuversichtlich auf 2026

Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt jedoch mit einem stärkeren Rückgang auf 2,05 Milliarden Euro gerechnet. Finanzchef Matthieu Malige äußerte sich zuversichtlich für 2026, die Verbraucherstimmung im Heimatmarkt helle sich auf.

Auf dem wichtigen französischen Markt legten die vergleichbaren Umsätze im vierten Quartal um 0,4 Prozent zu. Malige verwies darauf, dass Kunden im Weihnachtsgeschäft verstärkt zu günstigeren Produkten gegriffen hätten. Dennoch kehre der französische Lebensmittelmarkt nach zwei Jahren inflationsbedingter Absatzrückgänge auf einen Wachstumspfad zurück. "Die Stimmung der französischen Verbraucher verbessert sich, und ihre Kaufkraft erholt sich nach der hohen Inflation der Jahre 2022 und 2023", sagte Malige.

Konzernchef Alexandre Bompard steht unter Druck, nachdem die traditionsreiche Supermarktkette in Frankreich Marktanteile an Rivalen wie E.Leclerc verloren hat. Die operative Marge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken - von 3,1 Prozent im Jahr 2021 auf 2,6 Prozent im vergangenen Jahr. Bompard will am Mittwoch bei einem Kapitalmarkttag seine künftige Strategie vorstellen.