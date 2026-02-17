Südzucker will nach hohen Abschreibungen Dividende streichen

Angesichts dieser Ergebnisbelastung könne es aus Sicht des Vorstands keine Dividendenzahlung geben. Aufsichtsrat und Aktionäre müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Für das Vorjahr hatte der Konzern noch 0,20 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die erwarteten Abschreibungen seien nicht zahlungswirksam und belasteten das operative Ergebnis (EBITDA) nicht, erklärte das Mannheimer Unternehmen weiter.

Die Anleger zeigten sich enttäuscht: Die Aktien des im Kleinstwerteindex SDAX gelisteten Unternehmens fielen zwischenzeitlich um fast acht Prozent ins Minus.