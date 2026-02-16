Abo

Schweiz: Wirtschaft wächst 2025 schwächer

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Schweizer Wirtschaft wächst nur langsam
 © APA/APA/KEYSTONE/ANTHONY ANEX
©APA/APA/KEYSTONE/ANTHONY ANEX
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal nur noch leicht gewachsen - das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,2 Prozent, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft am Montag auf Basis einer Schnellschätzung mit. Der Dienstleistungssektor legte noch verhalten zu, doch die Industrie stagnierte. Für das Gesamtjahr weisen die vorläufigen Ergebnisse ein Wachstum von 1,4 Prozent aus - nach 1,2 Prozent im Jahr zuvor. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 1,8 Prozent.

von

Als Bremse erwies sich das internationale Umfeld, das der exportorientierten Industrie zusetzte. Der Dienstleistungssektor entwickelte sich im historischen Vergleich dagegen überdurchschnittlich stark.

Über die Autoren

Logo