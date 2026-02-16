Schweiz: Wirtschaft wächst 2025 schwächer

© APA/APA/KEYSTONE/ANTHONY ANEX home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal nur noch leicht gewachsen - das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,2 Prozent, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft am Montag auf Basis einer Schnellschätzung mit. Der Dienstleistungssektor legte noch verhalten zu, doch die Industrie stagnierte. Für das Gesamtjahr weisen die vorläufigen Ergebnisse ein Wachstum von 1,4 Prozent aus - nach 1,2 Prozent im Jahr zuvor. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 1,8 Prozent.

