Ottobock will nach Gewinnplus weiter wachsen

Der Prothesenhersteller Ottobock erwartet nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr weiteres Wachstum. Die Erlöse im Kerngeschäft sollen 2026 um fünf bis acht Prozent zulegen, teilte das deutsche Unternehmen am Dienstag mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll im Kerngeschäft mehr als 26,5 Prozent betragen. Die Mittelfrist-Prognosen bestätigte Ottobock.

