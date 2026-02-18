Buffetts Berkshire kehrt ins Zeitungsgeschäft zurück

Buffett galt lange als Verfechter der Zeitungsbranche, bevor er 2020 das Zeitungsgeschäft von Berkshire verkaufte. Er hatte jedoch bereits 2018 erklärt, dass seiner Meinung nach nur die "New York Times", das "Wall Street Journal" und möglicherweise die "Washington Post" über ausreichend starke digitale Geschäftsmodelle verfügten. Nur sie könnten die sinkenden Print- und Werbeeinnahmen ausgleichen. Weitere Einzelheiten zu den Investitionen von Berkshire werden für Ende Februar im Jahresbericht des Unternehmens erwartet.

Das vierte Quartal war das letzte unter der 60 Jahre währenden Führung von Buffett als Vorstandschef. Sein Nachfolger Greg Abel übernahm zum 1. Jänner. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, ob die Investition von Buffett selbst, seinem Nachfolger Abel oder einem der Portfoliomanager getätigt wurde. Die Aktie der "New York Times" legte im nachbörslichen Handel um vier Prozent zu.

Aus der Mitteilung geht zudem hervor, dass Berkshire sich von Teilen anderer großer Positionen getrennt hat. So wurde der Anteil am iPhone-Hersteller Apple um vier Prozent reduziert, während die Beteiligung am Online-Händler Amazon.com sogar um 77 Prozent verringert wurde.

Die von Buffett aufgebaute Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ist ein riesiges Konglomerat, zu dem Dutzende Unternehmen gehören - vom Eisenbahnbetreiber BNSF bis hin zum Versicherer Geico. Zudem hält Berkshire ein milliardenschweres Aktienportfolio. Buffett, der als "Orakel von Omaha" bekannt ist, gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Seine Investmententscheidungen werden von Anlegern weltweit genau beobachtet.