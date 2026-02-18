Japans Exportwirtschaft profitiert im Jänner vom KI-Boom

© APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI home Aktuell Nachrichtenfeed

Japans Exporte haben im Jänner wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms stärker zugelegt als erwartet. Der Wert der Ausfuhren sei um fast 17 Prozent auf fast 9,2 Billionen Yen (50,8 Mrd. Euro) nach oben geklettert, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als drei Jahren. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 13 Prozent gerechnet.

von APA Teilen