Glencore 2025 mit Umsatzsatzsteigerung

Wie Konzernchef Gary Nagle in der Mitteilung erklärte, sei das Gesamtjahr zwar von einem "leicht tieferen bereinigten EBITDA im Jahresvergleich" geprägt gewesen. Im zweiten Halbjahr habe sich jedoch eine klar anziehende Dynamik gezeigt, und der bereinigte EBITDA sei mit 8,1 Mrd. Dollar um 49 Prozent über dem Wert des ersten Halbjahres gelegen. Treiber seien höhere Metallpreise sowie verbesserte Produktionsvolumina gewesen, insbesondere bei Kupfer.

Unter dem Strich resultierte für 2025 wieder ein Gewinn von 300 Mio. Dollar - im Jahr davor war es noch ein Verlust von 1,6 Mrd. gewesen. Je Aktie lag der Gewinn bei 0,03 Dollar nach -0,13 Dollar im Jahr 2024.

Das Unternehmen kündigte eine Basisausschüttung von 1,2 Mrd. Dollar an die Aktionäre an. Das entspricht 0,10 Dollar je Aktie. Zusätzlich empfiehlt der Verwaltungsrat eine weitere Ausschüttung von 0,07 Dollar je Aktie, sodass sich die Gesamtausschüttung auf 0,17 Dollar je Aktie respektive total rund 2 Mrd. Dollar belaufen soll.

Seine Produktionsziele erreichte Glencore 2025. Wie bereits Ende Jänner mitgeteilt, ging die Kupferförderung im Jahresvergleich zwar zurück, zog im zweiten Halbjahr jedoch deutlich an.

Die Ölproduktion sank hingegen, während sich das Kohlegeschäft insgesamt robust zeigte. Zuwächse bei Stahlkohle und Zink standen leichten Rückgängen bei Energiekohle, Nickel und Kobalt gegenüber.