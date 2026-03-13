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Britische Wirtschaft stagniert überraschend im Jänner

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Britisches BIP blieb im Jänner stabil
 © AFP, BEN STANSALL, APA
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Die britische Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres überraschend nicht weiter Fahrt aufgenommen. Im Jänner sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Monatsvergleich stabil geblieben, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Im Dezember war die britische Wirtschaftsleistung noch um 0,1 Prozent gewachsen. Analysten hatten im Schnitt eine leichte Beschleunigung des Wachstums auf 0,2 Prozent erwartet.

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Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland und Österreich, in denen nur BIP-Quartalszahlen veröffentlicht werden, werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten vermeldet. In den drei Monaten bis Jänner legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 0,2 Prozent zu. Analysten hatten hier im Schnitt 0,3 Prozent erwartet.

Unerwartet schwach entwickelte sich die Industrieproduktion im Jänner. Diese fiel im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. Experten hatten ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich legte die Industrieproduktion deutlich schwächer zu als erwartet.

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